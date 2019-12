Likud-topp kallar tostatsløysing ein illusjon

utenriks

Saar er Netanyahus einaste utfordrar i leiarvalet og har lenge markert seg som motstandar av ein palestinsk stat.

– Heile verda seier at ei tostatsløysing er vegen til ein fredsavtale. Den haldninga hjelper ingen. Tostatsløysinga er ein illusjon, seier Saar.

Fleire tiår med forhandlingar basert på kravet til palestinarane om ein eigen stat, har ifølgje Saar vist at tostatsløysing ikkje er vegen å gå.

Under ein ein konferanse i Israel i helga skulda Likud-politikaren palestinarane for å vise manglande vilje til å inngå kompromiss, trass i det han kallar «svært sjenerøse tilbod» frå Israels side.

Saar skulda vidare Netanyahu for å ha halde fast ved tostatsløysinga altfor lenge, sjølv om den israelske statsministeren fleire gonger dei siste åra har sagt at forholda ikkje lenger er til stades for skiping av ein palestinsk stat.

Netanyahu som er tiltalt for mutingar, svindel og tillitsbrot, er under aukande press frå sine eigne og har derfor gått med på å halde nytt leiarval i Likud.

Han sjølv og Saar er dei einaste kandidatane når medlemmene av partiet skal seie sitt 26. desember.

