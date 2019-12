Mladics ankesak kjem opp i mars

utenriks

Mladic, som vart kalla Slaktaren frå Srebrenica, vart dømd til livstid i fengsel i november 2017 for rolla si under krigen i Bosnia, mellom anna under massakren i Srebrenica i 1995, der 8.000 gutar og menn vart drepne.

Rundt 100.000 menneske vart drepne og 2,2 millionar jaga på flukt under krigen, som varte frå 1992 til 1995, og då Jugoslavia gjekk i oppløysing.

Den 77 år gamle Mladic anka dommen i Krigsbrotsverkdomsstolen for det tidlegare Jugoslavia, der han vart funnen skuldig i folkemord, krigslovbrot og lovbrot mot menneskja, inkludert drap og deportering.

Dommarane sa at nådelause bosnisk-serbiske styrkar under Mladics leiing gjennomførte masselikvideringar og ikkje viste nokon respekt for menneskeliv eller menneskeverd.

(©NPK)