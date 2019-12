Nytt forsøk på å gjenopplive nordirsk sjølvstyre

utenriks

Søndag snakka Storbritannias Nord-Irland-minister Julian Smith med leiarane for dei fem partia i regionen.

– Eg ser fram til å starte ein positiv prosess i morgon for å få sjølvstyrestyresmaktene på fote igjen, skriv han på Twitter.

Etter valet i Storbritannia har både den britiske og den irske regjeringa sagt at dei vil ha tilbake sjølvstyret. Måndag byrjar Smith med separate møte med partileiarane, før det blir felles lagt opp til møte seinare i veka, melder BBC.

Usemje mellom probritiske DUP og republikanske Sinn Féin førte til at sjølvstyrestyresmaktene braut saman i januar 2017. Forholdet vart ikkje enklare då DUP gjekk inn som støtteparti for den britiske regjeringa same år. Etter Dei konservatives overlegne valsiger førre veke, er det ikkje lenger aktuelt.

– Det einaste positive med Boris Johnsons klare valsiger er moglegheita for at DUP igjen vil rette blikket heimover, seier Sinn Féin-leiar Lou McDonald til den irske kringskastaren RTE.

DUP-leiar Arlene Foster lova før helga at ho stiller i samtalane på måndag.

– Eg veit at de vil få fart på Nord-Irland igjen og ha ei regionforsamling som kan fikse skulane og sjukehusa våre, tvitra ho etter valet torsdag.

(©NPK)