USA innfører sanksjonar mot sørsudanarar

Dei to er forsvarsminister Kuol Manyang Juuk og kabinettminister Martin Elia Lomuro. Alle midlar dei måtte ha i USA, er fryste, og dei blir nekta tilgjenge til USA.

Ifølgje USA har dei bidrege til «å forlengje konflikten for å gjere seg sjølv rike, noko som har ført til mykje vondt for det sørsudanske folket».

Sør-Sudans president Salva Kiir og den tidlegare visepresidenten hans, Riek Machar, skulle i tråd med ein fredsavtale danne regjering seinast førre månad, men dette har vorte utsett to gonger, og hittil er det ifølgje USA enno ikkje gjort noko konkret for å danne ei samlingsregjering.

USA seier at Lomuro aktivt har drive med rekruttering av militsar for å angripe opposisjonen, medan forsvarsministeren har late vere å flytte militære styrkar, slik det var semje om, og oppmuntra til konflikt mellom stammar og stått for trening av militsar.

