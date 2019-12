Boeing innstiller produksjonen av Max-fly

utenriks

Boeing er den viktigaste eksportøren av industriprodukt i USA. Flytypen 737 Max, som blir produsert i Renton utanfor Seattle, er det viktigaste flyet til selskapet.

Fleire hundre Max-fly hos flyselskap over heile verda måtte setjast på bakken etter at eit fly frå Ethiopian Airlines styrta i mars. I fjor haust styrta eit fly av same typen i Indonesia.

Etterforskarane meiner at feil ved manøvreringssystemet MCAS bidrog til ulykkene. Luftfartsstyresmaktene i fleire land med det amerikanske FAA i spissen har lagt ned flygeforbod inntil Boeing kan dokumentere at feila er utbetra.

Produksjonen har halde fram

Trass i flygeforbodet har Boeing halde fram produksjonen av 737 Max. Om lag 400 nye fly står no på lager, opplyser selskapet.

Men framleis vil det truleg ta månader før FAA gir flygeløyve, og Boeing ser seg derfor nøydd til å stoppe produksjonen inntil vidare.

Dei 12.000 arbeidarane ved fabrikken i Renton blir i denne omgangen ikkje permitterte, men skal få arbeid ved andre fabrikkar i Seattle-området eller halde fram arbeidet med dei 400 flya som alt er produserte, opplyser selskapet.

Sjokkbølgjer

Stansen i produksjon og sal av 737 Max-flya kan komme til å sende sjokkbølgjer gjennom den amerikanske økonomien, ettersom underleverandørane blir hardt ramma, skriv New York Times.

Rundt 900 selskap leverer delar til flya, og også desse blir hardt ramma, seier Joe Schwieterman ved DePaul University.

– Flyselskapa kjem ganske sikkert heller ikkje til å betale for flya dei har bestilt, før dei er godkjende, seier han.

Vanskar for Norwegian

Norwegian har 18 fly av denne typen i flåten sin, men varsla i oktober sal av fem av dei.

Dåverande konsernsjef Bjørn Kjos rekna i sommar med at selskapet kom til å tape 500 millionar kroner som følgje av at flya vart sette på bakken, og Norwegian la ned rutene sine mellom Irland og USA sidan dei ikkje kunne nytte denne flytypen.

Norwegian ønskte tysdag ikkje å kommentere nyheita om at Boeing innstiller produksjonen av 737 Max i januar, eller at FAA-godkjenninga av flytypen lèt vente på seg.

– Vi har ikkje noko nytt å melde. Det er luftfartsstyresmaktene som vedtek når Max er tilbake i trafikk, og det rettar vi oss sjølvsagt etter. Vi har planlagt flygeprogrammet vårt utan Max ut mars, seier presseansvarleg Charlotte Holmbergh Jacobsson til NTB.

Rammar økonomien

Den amerikanske flyindustrien omsette dei ti første månadene i år for 960 milliardar kroner, og dette var ein nedgang på 17 prosent frå same perioden i fjor.

Richard Aboulafia, som analyserer flyindustrien for Teal Group, trur Boeing-problema kan bidra til å auke det store underskotet USA frå før har i handelen med utlandet.

– Dette er det største industrieksportproduktet i landet, seier han.

