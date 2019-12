Færre journalistar blir drepne, fleire blir fengsla

utenriks

Over halvparten av dei 49 som er drepne sidan årsskiftet, vart drepne i Syria, Mexico, Afghanistan, Pakistan og Somalia.

I fjor vart det til samanlikning drepe 86 journalistar på jobb, viser oversikta frå RSF.

Medan færre journalistar er drepne på jobb i år, er fleire kasta i fengsel. Minst 389 journalistar sit no bak lås og slå, og det er ein auke på 12 prosent frå året før.

Kina har fengsla heile 120 journalistar, 40 prosent av dei bloggarar og dei fleste frå den muslimske uigur-minoriteten. Egypt og Saudi-Arabia følgjer på dei neste plassane på RSFs verstingliste.

57 journalistar blir òg haldne som gislar rundt omkring i verda, dei fleste av dei i Syria, Jemen, Irak og Ukraina, ifølgje RSF.

Committee to Protect Journalists (CPJ), som ikkje har bloggarar med i oversiktene sine, opererer med andre tal. Ifølgje dei sit det no 250 journalistar fengsla verda over, fem færre enn året før.

Kina har fengsla 48 journalistar, éin meir enn i fjor, medan Tyrkia har fengsla 47 journalistar, 21 færre enn i fjor, ifølgje CPJ.

