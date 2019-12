Guterres seier asylinstituttet er under angrep

utenriks

– I ei tid der rettane til asylsøkarar er under angrep, der så mange dører er lukka for flyktningar, og så mange barn på flukt blir internerte og skilde frå familien, må vi støtte opp under menneskerettane, sa Guterres på FNs globale flyktningforum i Genève tysdag.

Over 1.000 representantar frå regjeringar, næringsliv og organisasjonar deltar på høgnivåkonferansen, som blir halden eitt år etter at FNs flyktningavtale kom på plass. Delegatane skal diskutere implementeringa av avtalen, som skal lette børa for land som tar imot flyktningar, bidra til at flyktningane kan bli meir sjølvhjelpte og sikre lovlege migrasjonsruter.

– Det er på tide å gi slepp på ein modell basert på hjelp som ofte set livet til flyktningar på vent i tiår, der dei blir haldne i leirar og lever frå dag til dag utan å kunne utvikle seg og bidra til samfunnet, sa Guterres.

FN reknar med at 71 millionar menneske i verda er på flukt, og at 25 millionar av dei lever som flyktningar utanfor heimlandet.

