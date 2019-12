Kritisk video starta nye valdelege samanstøytar i Beirut

utenriks

Dei valdelege samanstøytane oppstod etter ein video på sosiale medium som kritiserer det sjiamuslimske samfunnet og leiarskapet. I videoen fornærmar ein mann mellom anna sjia-imamar, Hizbollah-leiarar og tilhengarar av Amal-partiet.

Sinte demonstrantar strøymde ut i gatene i Libanons hovudstad, og politiet svarte med tåregass for å spreie dei.

Gatene i sentrum av Beirut såg ifølgje nyheitsbyrået DPA ut som ei krigssone dekte med steinar og metallgjenstandar. Tåregassen låg som eit teppe over området.

Bad folk forlate gatene

Det libanesiske sivilforsvaret opplyser på Twitter at dei har behandla 43 innbyggarar for skadar og at 23 personar er frakta til sjukehus for behandling.

Demonstrantane ropte at ingen får angripe leiarar som Hassan Nasrallah og Nabih Berri, leiarane for Hizbollah og Amal-partiet. Lokale medium viser òg bilde av folk som roper «sjia, sjia».

Både Hizbollah og Amal-partiet har bedt tilhengarane sine om å forlate gatene umiddelbart. Ei liknande oppfordring gjekk ut i oktober. Då tok Hizbollah-leiar Hassan Nasrallah avstand frå demonstrantane og kravet deira om at regjeringa måtte gå.

Det har vore ei anstrengd stemning i Libanon sidan midten av oktober då motstandarar av regjeringa starta demonstrasjonane. Motstandarane representerer ulike religiøse grupper.

Valdeleg helg

Nye demonstrasjonar og opptøyar oppstod i helga i fleire libanesiske byar. I Beirut vart minst 130 menneske skadde i harde samanstøytar mellom demonstrantar og tryggingsstyrkar.

Libanons regjering kunngjorde sin eigen avgang 29. oktober, etter fleire veker med omfattande demonstrasjonar mot korrupsjon og med krav om demokratiske reformer.

Måndag skulle Libanons president Michel Aoun starte regjeringskonsultasjonane med dei politiske partia i landet. Desse samtalane er utsette til torsdag 19. desember.

