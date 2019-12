Ny brexituro sender pundet nedover

utenriks

Parlamentet samlast denne veka og skal fredag behandle utmeldingsavtalen med EU. Tysdag melder BBC at Boris Johnson vil endre lovforslaget og forby ei utviding av overgangsperioden som er avtalt med EU.

Han går ut ved slutten av 2020, men kan forlengast med eitt eller to år.

Uro

Målet med overgangsperioden er å gi partane tid til å forhandle om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Dei aller fleste reknar eit snautt år som altfor lite tid til å få på plass ein omfattande avtale.

Å nekte å forlenge perioden inneber auka frykt for at mange spørsmål framleis vil vere uavklarte når banda blir brotne om eit år. Den uroa bidrog altså til at pundet fall 1,2 prosent tysdag formiddag, melder nyheitsbyrået AFP.

Formalitetar

Seinare tysdag skal Parlamentet samlast for første gong etter valet, og dei folkevalde tar då fatt på ein del formelle oppgåver. Den første er å velje ein leiar. Det blir venteleg Lindsay Hoyle, som vart valt til å etterfølgje John Bercow for halvannan månad sidan.

Debatten før leiarvalet blir den første replikkvekslinga til partileiarane etter valet førre veke. Statsminister Boris Johnson kjem til Underhuset med eit reint fleirtal i ryggen, medan Labour-leiar Jeremy Corbyn sit på oppseiing etter å ha varsla sin avgang. Det er òg venta at opposisjonsleiaren vil få kraftig kritikk frå sine eigne når han møter parlamentsgruppa.

Trontale

Etter at leiaren er på plass, skal parlamentarikarane takast i eid, noko som er venta å ta resten av dagen og halde fram onsdag.

Trontalen og den formelle opninga av Parlamentet skjer først torsdag, og fredag legg altså regjeringa på nytt fram utmeldingsavtalen med EU.

Med reint fleirtal kan statsminister Boris Johnson oppfylle løftet om å «få brexit unnagjort» utan fleire utsetjingar og ta landet ut av EU 31. januar.

