utenriks

Den nye lova gir statsborgarskap til ei stor mengde ikkje-muslimske immigrantar utan lovleg opphald om dei er utsette for religiøs forfølging, men nektar muslimske migrantar det same.

Demonstrantane, som har protestert i fleire dagar mot lova, skuldar no òg politiet for overdriven valdsbruk under protestane. Tysdag demonstrerer tusenvis igjen, mellom anna i byen Kolkata i Aust-India.

Seks personar vart i helga drepne i samband med protestar i Assam.

(©NPK)