Polsk høgsterett kritiserer reformer

Regjeringsforslaget går mellom anna ut på at det blir mogleg å avsetje dommarar om dei tek del i politisk verksemd eller opptrer på ein slik måte at det skader rettssystemet.

Høgsteretten meiner det er svært sannsynleg at EU kjem til å straffe Polen viss reforma blir gjennomført, og om regjeringa nektar å gi seg, kan landet måtte gå ut av EU, ifølgje dommarane.

EU-domstolen bad førre månad den polske høgsteretten vurdere om nøkkelavsnitt i reformforslaget er frie frå politisk påverknad, og høgsterett har no komme til at sjølvstendet til domstolane ikkje er garantert.

– Etter mi oppfatning er dette eit dårleg forslag som krenkjer fleire paragrafar i grunnlova og også reglar og normer i europeisk rett, sa ein talsmann for domstolen på ein pressekonferanse tysdag.

Ifølgje høgsterett vil lova ta sikte på å hindre dommarar i å uttale seg og dermed stengje dei ute frå den offentlege debatten. Lova vil òg oppheve sjølvstendet til rettsstellet.

Høgsteretten meiner òg at organet som tilrår nye dommarar for regjeringa, ikkje er uavhengig. Dermed blir det skapt tvil om over 300 dommerutnemningar den siste tida.

Danuta Przywara, som leier den polske avdelinga av Helsingfors-komiteen, meiner at reforma vil bety slutten på maktfordelingsprinsippet og ein retur til systemet Polen hadde under kommunismen.

