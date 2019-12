Reuters-journalistar streikar i Paris

utenriks

Proteststreiken, som har brei støtte blant dei franske Reuters-tilsette, skal ha vorte initiert etter at seks personar på fotodesken fekk beskjed over telefon om at også dei kom til å miste jobben.

Dei nyleg varsla oppseiingane skal vere ei halvering av talet på tilsette på fotodesken, og dei tilsette fryktar at kutta vil gå ut over kvaliteten til det kjende nyheitsbyrået.

Nyheitsbyrået er eigd av det amerikansk-canadiske Thomson Reuters som i fjor varsla eit kutt på 3.200 tilsette over ein toårsperiode. Dette svarer til 12 prosent av dei tilsette i selskapet.

Reuters seier i ei fråsegn at streiken berre vil gå ut over den franske delen av byrået, og at den engelske tenesta til byrået framleis vil vere «solid».

Dei ikkje-engelskspråklege tenestene, som talde 80 tilsette før nedbemanninga starta, skal vere hardast ramma av kutta.

(©NPK)