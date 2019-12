Stadig færre blir avretta i USA

utenriks

Av dei totalt 22 avrettingane i USA i år, skjedde 20 i delstatane Texas, Alabama, Florida, Georgia og Tennessee, ifølgje rapporten frå Death Penalty Information Center.

Texas åleine stod for ni avrettingar.

Death Penalty Information Center opplyser òg at talet på personar som blir dømt til dødsstraff, er fallande. For femte år på rad vart under 50 personar dømde til døden i USA, ifølgje rapporten.

Ei ny meiningsmåling viser samtidig at delen amerikanarar som seier dei støttar livstid framfor dødsstraff i drapssaker, er 60 prosent. Når spørsmålet vart stilt utan å nemne livstid som eit alternativ, svarte likevel 56 prosent at dei støttar dødsstraff i drapssaker.

(©NPK)