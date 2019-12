utenriks

Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som ifølgje ein talsmann for innanriksdepartementet fann stad i Ali Sher-distriktet i Khost-provinsen.

Taliban nyttar ofte vegbomber i krigføringa si. Opprørsgruppa held fast på at det er militære køyretøy som er mål for angrepa, men offera for bombene er ofte sivile.

Over 2.500 sivile er drepne og over 5.600 er såra i Afghanistan i år, mange i slike angrep, viser tal frå FNs kontor i landet (UNAMA).

(©NPK)