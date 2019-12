BBC-finansiering under press etter valdekkinga

utenriks

Det har vore feidar om lisensfinansieringa av BBC mange gonger før, men denne gongen har spenninga rundt brexit gitt kritikarane ny kraft.

Nicky Morgan, som held fram som kulturminister, har sagt at ho stiller seg heilt open til å avvikle lisensordninga og heller vurdere ei slags abonnementsavgift som den mange strøymetenester nyttar.

Det er venta at dette temaet vil stå høgt på dagsordenen fram mot 2022, då det er tid for dei neste formelle forhandlingane om finansieringa av BBC.

Refsa

Mange i det konservative partiet til Johnson har irritert seg over det dei meiner var ein partisk haldning i BBC under valkampen, og at sjefreporteren til kanalen, Andrew Neil, for open skjerm nærast skjelte ut statsministeren for å ikkje vilje snakke med han.

Blir lisensen erstatta, ligg det an til ein lang overgangsperiode. Regjeringa har før forplikta seg til at lisensen skal stå ved lag minst til 2027. I dag utgjer lisensen i underkant av 2.000 kroner per hushald.

Store summar

I det finansielle året som slutta 30. april 2019, fekk BBC 3,7 milliardar pund i lisenspengar, ei fast inntektskjelde som mange andre mediekanalar misunner kanalen i det rådande konkurransesamfunnet med fallande annonseprisar.

Høgresida i britisk presse, i all hovudsak dei trykte tabloidane, ser på BBC som ein arrogant, liberal og EU-vennleg kanal, som aldri unnskyldar seg eller beklagar noko som helst.

