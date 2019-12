Dotter tok imot pris på vegner av fengsla uigur

utenriks

– Det er ei ære å vere her og ta imot Sakharov-prisen på hans vegner. Eg er glad for moglegheita til å fortelje historia hans når han ikkje kan fortelje ho sjølv. Eg veit ikkje kvar far min er. Sist gong familien fekk vite noko om han var i 2017, sa Jewher Ilham.

Ilham Tohti er økonomiprofessor og dreiv tidlegare ein nettstad som tok opp uigurspørsmål og forholdet mellom den muslimske minoriteten og majoritetsbefolkninga i Kina. Han har kritisert den kinesiske politikken overfor uigurane i provinsen Xinjiang og vart i 2014 dømd til livstidsfengsel for separatisme. Rettssaka varte i to dagar, og dommen vart sterkt kritisert av ei rekke vestlege regjeringar.

Sakharov-prisen er menneskerettsprisen til EU-parlamentet og er på 50.000 euro. Han vart overrekt av parlamentspresident David Sassoli.

