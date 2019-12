Historisk: Trump blir tiltalt, men blir redda av Senatet over nyttår

utenriks

Trump blir dermed den tredje presidenten i USAs historie som blir utsett for den politiske belastninga det uansett er å bli formelt tiltalt i ei riksrettssak. Det har berre skjedd to gonger før: mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999.

Leiaren for Representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, opna den lange debatten onsdag ettermiddag med å appellere til demokratane om å utøve den mest høgtidelege makta som Grunnlova gir representantane.

Politisk press og obstruksjon

Ein gjennomgang nyheitsbyrået AP har gjort, viser at det er stort nok fleirtal for godta tiltalepunkta mot Trump, som mellom anna omfattar å ha pressa Ukraina til å granske Joe Biden, den fremste rivalen hans ved valet neste år, og å ha hindra granskinga i Kongressen ved å nekte å samarbeide.

Heile seansen i Representanthuset held fram utover dagen onsdag, amerikansk tid, og ei avrøysting er først venta etter midnatt.

Så godt som alle representantane kjem til å røyste med dei respektive partia sine, og det vil derfor ikkje komme som noka overrasking at det då blir vedteke å tiltale presidenten.

Ville stanse

Republikanarane prøvde å stoppe prosessen så fort møtet i Representanthuset var i gang.

– Slik at vi kan slutte å kaste bort USAs tid på riksrett, går eg inn for at dette må stansast, sa republikanaren Andy Biggs.

Han prøvde å sinke prosessen gjennom å fremje fleire prosedyreavstemmingar, noko det ikkje vart fleirtal for. Etter det prøvde Republikanarane å få gjennom ei fordømming av Demokrat-leiarane for måten dei har gjennomført høyringane på.

Frustrert

Det har vore harde frontar i forkant av avrøystinga på onsdag. Trump har vedgått at han ikkje kan stoppe avrøystinga i Representanthuset, og han valde i staden å gå til frontalangrep på Pelosi. Han vil ikkje følgje den direkteoverførte debatten, men er heller på valmøte i Michigan.

Talskvinna til presidenten, Stephanie Grisham, sa i eit intervju med Fox News onsdag at Trump er svært frustrert over prosessen.

Når riksrettssaka kjem til Senatet, vil det der blir kravd to tredels fleirtal, noko som utgjer 67 av senatorane. Det er liten tvil om kva utfallet blir, ettersom republikanarane har fleirtal.

Over heile USA har det dei siste dagane vore demonstrasjonar til støtte for riksrettsprosessen mot Trump, og ei gruppe demonstrantar gav høglydt uttrykk for misnøya si med presidenten utanfor kongressbygningen onsdag.

(©NPK)