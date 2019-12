utenriks

Representanthuset har berre ved to tidlegare høve – mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999 – røysta gjennom at ein president skal stillast for riksrett.

Ein gjennomgang nyheitsbyrået AP har gjort, antydar at det er stort nok fleirtal for godta tiltalepunkta mot Trump, som mellom anna omfattar å ha pressa Ukraina til å granske den fremste rivalen hans ved valet neste år og å ha hindra granskinga i Kongressen ved å nekte å samarbeide.

