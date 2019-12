Trump kallar riksrett eit kupp i brev til Pelosi

utenriks

I det seks sider lange, uvanleg sinte brevet held Trump fast på at han ikkje gjorde noko gale då han bad andre land etterforske dei politiske motstandarane hans før presidentvalet neste år.

Trump gjentar kritikken sin av granskinga i Representanthuset og hevdar at han hadde færre rettar enn dei som vart skulda og dømde i hekseprosessane i Salem på 1700-talet.

«Partipolitisk kuppforsøk»

I brevet skuldar Trump Pelosi for å vere kjeltringen.

«Det er de som blandar dykk inn i USAs val. Det er de som undergrev Amerikas demokrati. Det er de som hindrar rettferd. Det er de som bringar smerte og liding til vår republikk, berre for å tilfredsstille dykkar eigen egoistiske personlege, politiske og partipolitiske sak», skriv Trump i brevet.

«Dette er ingenting anna enn eit ulovleg, partipolitisk kuppforsøk som vil slå totalt feil i vallokala, om ein ser på haldningane der ute nyleg», skriv han vidare.

Trump langar vidare ut mot Pelosi og hevdar at ingen oppegåande personar trur på det ho seier.

– Historia vil dømme deg hardt når du no går vidare med denne riksrettsfarsen, står det i brevet.

Seint tysdag sa Pelosi at ho berre fått med seg essensen i brevet, skriv CNN.

– Det er verkeleg sjukt, var kommentaren hennar.

Avstemming onsdag

Brevet vart sendt før Pelosi kunngjorde at Representanthuset onsdag skal stemme over å stille Trump for riksrett. Presidenten er tiltalt for misbruk av stillinga si ved å presse Ukraina til å granske den fremste rivalen hans ved valet neste år, for å ha hindra Kongressens gransking ved å nekte å samarbeide, nekte medarbeidarane sine å vitne og halde tilbake dokument.

Ei teljing utført av nyheitsbyrået AP viser at det er fleirtal i Huset for å stille Trump for riksrett. Han blir dermed den tredje presidenten som blir stilt for riksrett. Saka blir ført i Senatet over nyttår.

– Dei sørgjelege faktaa er at presidenten har utnytta si makt til eiga personleg vinning, politiske fordelar og til å hindre Kongressen ved å hevde at han står over lova og det amerikanske folket, skriv Pelosi i eit brev til dei demokratiske kollegaene sine tysdag kveld.

– I USA står ingen over lova, skriv ho vidare.

Like etter angreip Trump igjen leiinga i Det demokratiske partiet. Denne gongen på Twitter.

– Det demokratiske «leiarskapet» legg, trass deira fornekting, sterkt press på medlemmene sine om å stemme ja til denne meiningslause riksretten. Viss dei stemmer ja, vil det bli mykje enklare for Republikanarane å vinne i 2020! tora han.

Fleirtal i Representanthuset

Berre to demokratar av til saman 233 blir venta å stemme imot riksrett, og ein av dei, Jeff van Drew frå New Jersey, vil i same slengen truleg skifte parti.

På republikansk side står alle 197 kongressmedlemmer last og brast med presidenten og stemmer imot riksrett.

Dermed blir saka send over til Senatet, som får i oppdrag å avgjere om Trump skal dømmast for å ha misbrukt stillinga si og for å hindre Kongressens gransking.

Eit fleirtal på to tredelar, det vil seie 67 senatorar, må til for ein fellande dom, og også her er det liten tvil om utfallet sidan Demokratane berre har 47 senatorar av dei til saman 100.

I fleire byar i USA, som Washington, New York City, Philadelphia, Charleston og Cleveland, demonstrerte folk til støtte for riksrettssprossen mot Trump, skriv The Guardian.

