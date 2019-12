Dronninga opnar det britiske Parlamentet

utenriks

Den høgtidelege opninga markerer at ein ny sesjon er i gang. Akkurat som her heime les monarken opp ein tale som presenterer planane til regjeringa.

– Regjeringa vil prioritere å gjennomføre utmeldinga av EU innan 31. januar. Ministrane vil legge fram lover for å sikre utmeldinga på den datoen, med dei moglegheitene det bringar med seg for heile folket, heitte det i opninga av talen. Deretter vart det sagt at regjeringa vil jobbe for eit framtidig forhold til EU basert på ein frihandelsavtale. I tillegg vil regjeringa forhandle fram handelsavtalar med andre land.

Dronningen nemnde òg samtalane for å på nytt innføre sjølvstyre i Nord-Irland. Deretter kom ho inn på andre politikkområde, der det offentlege helsevesenet vart nemnt først.

