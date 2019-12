EU-dom: Spania skulle lauslate katalansk EU-parlamentarikar

utenriks

– Junqueras hadde immunitet som «innebar oppheving av all mellombels fengsling han var pålagt før han vart vald», heiter det i dommen frå Strasbourg torsdag.

Den tidlegare visepresidenten i Catalonia sat varetektsfengsla i to år frå oktober 2017 etter den katalanske folkerøystinga og sjølvstendeerklæringa. I mai i år, medan han framleis sat fengsla, vart han vald inn i EU-parlamentet.

– Rettferda har nådd oss frå Europa. Rettane våre og rettane til to millionar borgarar som røysta for oss, er krenkte. Annullering og fridom for alle, krev Junqueras på Twitter etter avgjerda i EU-domstolen.

I oktober fall dommen i heimlandet: 13 års fengsel for oppvigling og misbruk av offentlege midlar. Åtte andre medlemmer av det regionale sjølvstyret sat fengsla og vart dømde samtidig med Junqueras. Dei fekk fengselsstraffer på mellom ni og tolv år.

(©NPK)