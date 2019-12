Eit hundretal arresterte i demonstrasjonar i India

utenriks

Den indiske statsministeren Narendra Modis forsøk på å få lova godkjent i nasjonalforsamlinga førre veke førte til store og tidvis valdelege demonstrasjonar i heile India.

Styresmaktene har lagt ned forbod mot demonstrasjonane som var venta torsdag, noko mange demonstrantar som varsla trassa. Minst hundre personar vart arresterte i fleire store byar.

Teleselskapet Vodafone opplyser at dei etter førespurnad frå styresmaktene har lagt avgrensingar på tilgjenge på mobiltenester i delar av New Delhi. Jio, den største teleoperatøren i landet, har gjort det same.

Fleire drepne

Seks personar har så langt vorte drepne i samanstøytar med politiet sidan opptøyane starta.

Fleire hundre personar er i tillegg arresterte den siste veka, og styresmaktene har kutta internettsambandet i nokre område, og dessutan lagt ned forbod mot at folk samlar seg i andre område.

Likevel har det vore planlagt nye demonstrasjonar i dei største byane i landet torsdag, inkludert hovudstaden New Delhi.

Meiner det er i strid med grunnlova

Lovforslaget går ut på å gi statsborgarskap til ikkje-muslimske migrantar utan lovleg opphald. Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi seier hensikta er å verne forfølgde minoritetar frå naboland med muslimsk fleirtal.

Kritikarar meiner at lova er eit ledd i Modis forsøk på å marginalisere dei 200 millionane i landet som er muslimar, og i strid med Indias sekulære grunnlov.

Indisk høgsterett vedtok onsdag å utsetje behandling av den nye statsborgarskapslova. Retten vil behandle den omstridde lova 22. januar.

