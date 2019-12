Ericsson vinn 5G-kamp over Huawei på Grønland

utenriks

Det nasjonale teleselskapet på Grønland stadfestar overfor Ritzau at Ericsson har trekt det lengste strået. Meldinga kjem på ei tid då den kinesiske telegiganten slit i Norden og fleire andre land.

I Noreg har både Telenor og Telia valt Ericsson framfor Huawei. Tryggingsomsyn har inngått i vurderinga.

Den kinesiske ambassadøren i Danmark er i fleire danske medium skulda for å ha trua Færøyane med at ein handelsavtale kan gleppe, dersom ikkje Huawei blir valt som leverandør av 5G-nettet. Dette avviser ambassadøren på det sterkaste.

Huawei er ein av dei største telegigantane i verda med kundar over heile kloden. Selskapet er leiande innan 5G-teknologi, som er mobilnettet i framtida. Dei seinare år har det likevel vakse fram ei frykt for at Huawei lek opplysningar om samarbeidslanda sine til den kinesiske staten.

USA har åtvara mot Huawei og meiner det eksisterer ein eigen kanal for informasjon mellom Huawei og Kinas kommuniststyre. Dette er ikkje bevist, men fleire vestlege land har valt å sjå bort frå Huawei til sine 5G-nettverk.

