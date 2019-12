Politiet i Hongkong frys millionar samla inn til protestrørsla

utenriks

Summen, som svarer til om lag 80 millionar norske kroner, vart funnen i eit fond med donasjonar til støtte for protestrørsla. Fire personar som eigde fondet, er arrestert for kvitvasking, opplyste Hongkong-politiet torsdag.

Spark Alliance, ein internettbasert plattform for folkefinansiering, stod sentralt i etterforskinga til politiet. Det er éin av to plattformer som sidan protestane byrja, har vorte brukt til å samle inn pengar for å gi demonstrantar tilgang til mellom anna juridisk hjelp.

Ifølgje politiet er likevel delar av pengane som er samla inn til fondet, vorte brukt av eigarane til andre formål. Under ein pressekonferanse svarte ikkje politiet på spørsmål frå journalistar om i kva grad å gi pengar til eit fond som betaler for juridisk hjelp for arresterte demonstrantar, er å rekne som kvitvasking.

