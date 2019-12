Russland vil framleis selje naturgass via Ukraina

utenriks

– Dette dreier seg i hovudsak om volum og tidsfristar, sa Putin under ein fjernsynssendt pressekonferanse i Moskva torsdag.

Han understreka at Russland vil halde på transittavtalen med Ukraina, sjølv om nye infrastrukturprosjekt som Nord Stream, Nord Stream 2 og TurkStream er under bygging.

Russiske og ukrainske representantar skal møtast i Berlin for å ta opp att forhandlingar om gassleveransar frå Russland til EU via nettet i Ukraina. Dagens avtale går ut om to veker. Temaet har topp prioritet i EU, sidan fleire medlemsland er heilt avhengige av denne gassen.

Sjefen for Ukrainas største leverandørselskap Naftogaz, Andrjy Kobolyev, sa tidlegare i veka at eit gjennombrot neppe er rett rundt hjørnet. Dette betyr likevel ikkje at gassleveransane stansar opp, men at ein ny avtale først kan bli forhandla ferdig til våren.

Ukraina er òg opptatt av å sikre sine eigne forsyningar av gass frå Russland, sidan to russiske leidningsnett via Svartehavet og Austersjøen omgår ukrainsk område og kjem i drift neste år. Denne gassen skal gå til Tyrkia og Tyskland.

Forholdet mellom Russland og Ukraina har vore spent sidan den russiske annekteringa av Krimhalvøya i 2014. Regjeringa i Kiev protesterer òg mot støtta til russiskvennlege separatistar i det austlege Ukraina.

