Sturgeon vil be om fullmakt til skotsk folkeavstemming

utenriks

Det skotske nasjonalistpartiet SNP fekk 48 mandat ved det britiske valet førre veke. Partileiar og førsteminister Nicola Sturgeon har fleire gonger sagt at det er eit tydeleg mandat for ei ny folkeavstemming.

Derfor vil ho be Boris Johnson om lov til å halde ei ny avstemming, melder Sky News. Johnsons regjeringskollega Michael Gove sa nyleg at det absolutt ikkje er nokon utsikter til at regjeringa vil tillate dette.

Eit klart fleirtal av skottane stemte mot brexit, og SNP vil ikkje at dei skal tvingast ut av EU mot sin vilje.

(©NPK)