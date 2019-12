USA hevar aldersgrensa for kjøp av tobakk

utenriks

Det vart klart då Senatet torsdag omsider røysta for ein omfattande budsjettpakke, som det blir venta at president Donald Trump vil signere innan fristen fredag. Budsjettet på 1.400 milliardar dollar rommar mellom anna òg kostbare skattekutt for dyre helseforsikringar og hjelp til pensjonerte gruvearbeidarar.

Auken i aldersgrensa på kjøp av tobakk og e-sigarettar vil gjelde i alle delstatane i USA frå neste år og blir dermed den same som for alkohol.

19 av dei 50 amerikanske delstatane har allereie sett 21 år som aldersgrense for kjøp av tobakk.

(©NPK)