Brexitdebatt i gang på Parlamentets siste dag før jul

– La oss komme saman som eit nytt parlament, bryte opp den fastlåste situasjonen og endeleg få brexit unnagjort, sa Boris Johnson då han formelt bad forsamlinga ta saka opp til debatt. Ho skal gå føre seg så lenge som det trengst, ifølgje Underhusets dagsorden.

Sist veke sikra Dei konservative seg eit solid fleirtal i Underhuset, og Johnson kan oppfylle løftet om å leie landet ut av EU utan fleire utsetjingar.

– I det vi forlèt EU er det på tide på samle landet igjen. Denne lova og dette vegskiljet i historia om nasjonen vår må ikkje bli sett på som ein siger for eitt parti eller éi gruppe, heldt statsministeren fram.

Lovforslaget legg det juridiske grunnlaget for utmeldinga. I tillegg inneheld det eit forbod mot å forlenge overgangsperioden etter brexit. Han varer ut 2020, men avtalen med EU opnar for forlenging med eitt eller to år. Det vil altså ikkje Johnson ha noko av.

I overgangsperioden skal britane og EU forhandle om ein ny handelsavtale. EU har sagt at det vil bli svært vanskeleg å få i stand ein omfattande avtale på berre elleve månader.

– Vi vil gjere alt vi kan, sa EUs sjefforhandlar Michel Barnier denne veka då han vart spurd om det var mogleg å bli samde innan året er omme.

