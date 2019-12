utenriks

Tre personar vart skotne og drepne torsdag medan dei protesterte mot den nye lova.

Uroa har no vart i over ei veke. Sinnet er retta mot den hindunasjonalistiske regjeringa som har fått gjennom ei ny, omstridd statsborgarskapslov.

Ho opnar for at tusenvis av innvandrarar frå nabolanda Afghanistan, Pakistan og Bangladesh kan få statsborgarskap. Men lova gjeld ikkje for muslimar, berre for personar som tilhøyrer ein minoritet i dei tre landa.

(©NPK)