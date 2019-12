Hydro stansar mellombels produksjonen ved gruve i Brasil

utenriks

Ei høgspentmast som velta 18. desember, førte til straumbrot for Hydros bauksittgruve Paragominas i Brasil. Det har ført til mellombels stans i produksjonen ved gruva, opplyser Hydro i ei pressemelding.

– Produksjonen ved Hydros aluminaraffineri Alunorte har som ein konsekvens vorte mellombels redusert til mellom 50 og 70 prosent av kapasiteten for å forlenge levetida til bauksittlagera, heiter det vidare i meldinga.

Bauksittrøyrleidningen mellom Paragominas og Alunorte, som er 244 kilometer lang, er etter straumbrotet tømt ved hjelp av reservekraft.

Det er ingen personskadar eller skadar på produksjonsutstyr relatert til straumbrotet, opplyser selskapet.

Vidare opplyser Hydro at dei set i verk nødvendige tiltak for å handtere situasjonen, og det er forventa at ordinær straumforsyning til Paragominas er retta opp igjen innan fem til ti dagar.

– Den finansielle effekten frå straumstansen er venta å vere avgrensa, og vi forventar ingen påverknad på kundar, opplyser dei i meldinga.

