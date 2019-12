Polens nasjonalforsamling vedtek omstridd lov som rammar dommarar

utenriks

Forslaget får sterk kritikk frå EU og føyer seg inn i rekkja av saker som skaper strid på området justis og rettsvesen. Lov og rettferd-partiet, som sit med regjeringsmakta, fekk fleirtal etter to dagars hissig debatt.

Men forslaget må godkjennast i andrekammeret, der opposisjonen har fleirtal. Her kan representantane leggje fram endringsforslag eller avvise heile forlaget. Det går då tilbake til underhuset, Sejmen, som så har det avgjerande ordet.

Så langt har alle forsøk frå opposisjonen på å få endra forslaget vorte avviste av regjeringspartiet, trass i aukande internasjonal kritikk.

EUs justiskommissær Vera Jourova uttrykkjer i eit brev at EU-kommisjonen er uroleg for sjølvstendet til dommarstanden i Polen og ber om at lovforslaget blir trekt tilbake. Jourova oppmodar dei polske styresmaktene til å rådføre seg med den såkalla Venezia-kommisjonen, EUs fremste ekspertorgan i konstitusjonelle spørsmål.

EU-kommisjonen har allereie stemna Polen for EU-domstolen i fleire saker som har med uavhengig rettsvesen og stillinga til dommarane i samfunnet å gjere.

Så langt har innvendingane frå EU møtt lite forståing i Warszawa. Regjeringstalsmann Pjotr Müller seier at brevet frå Jourova byggjer på misforståingar og vankunne om kva som faktisk skjer i Polen.

Han meiner at EU-kommisjonen snarare bør sjå på praksisen i land som Tyskland og Tsjekkia, der politikarane, ifølgje det polske regjeringspartiet, blandar seg mykje meir inn i rettsapparatverksemda enn i Polen.

(©NPK)