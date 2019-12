utenriks

Dette opplyser Boeing på Twitter. Selskapet skriv at dei har kontroll over fartøyet, og at dei no vurderer kva dei skal gjere vidare.

Oppskytinga skjedde med ein Atlas V-rakett. Den ubemanna kapselen vart kopla frå bereraketten som planlagt etter oppskytinga, og alt såg i starten ut til å gå som det skulle.

Mykje står på spel for Boeing, som slit med ei omdømmekrise i kjølvatnet av ulykkene med 737 Max-flya. Det er første gong Starliner blir testa i verdsrommet.

