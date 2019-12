Tysk avis: Splittinga i USA er den verste sida borgarkrigen

utenriks

– Donald Trump har greidd å undergrave lova med løgn. Og med det har han plassert USA i ein situasjon som er den mest polariserte og splitta sidan borgarkrigen, skriv avisa på leiarplass fredag.

– Det er heilt klart at landet ikkje lenger greier å einast om denne enkle sanninga: At ein president har brukt ei framand makt for å gi seg sjølv eigne valkampfordelar, heiter det vidare.

Avisa tar klart stilling for Demokratane, som dei meiner var nøydde til å starte ei riksrettsgransking.

– Nei, demokratane har ikkje misbrukt riksrettsprosedyrane i ein daglegdags politisk strid. Dei held seg til grunnlova. Viss dei ikkje hadde starta denne prosessen, ville dei sjølv ha gjort seg skuldig i å ha brote grunnlova, argumenterer avisa, som samtidig skuldar Trump for å bruke tiltalen som «eit omvendt heidersteikn».

– Han gjer narr av Kongressen og nører opp under spenningane i landet. I byrjinga av det som truleg blir den styggaste valkampen i historia, ber denne augneblinken bod om noko vondt. USA er splitta, og no blir bruene brent. Ingen av dei to fløyene i USA vil greie å finne tilbake til kvarandre, konstaterer avisa.

