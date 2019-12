Kværner ikkje ramma av amerikanske sanksjonar mot russisk gassprosjekt

utenriks

Den amerikanske kongressens vedtok nyleg amerikanske sanksjonar mot alle som bidrar til bygginga av den russiske gassrøyrleidningen Nord Stream 2. Røyrleidningen vil gjere det mogleg for Russland å eksportere gass direkte til Tyskland under Austersjøen.

Kværner vann i fjor ein kontrakt på over 600 millionar kroner tilknytt prosjektet. Så langt er ikkje selskapet rørt av sanksjonane, seier kommunikasjonssjef for Kværner Aust-Noreg Torbjørn Andersen til NTB.

– Vi følgjer med på nyheitene rundt dette, men for Kværner har det så langt ikkje komme noko informasjon som har innverknad på arbeidet vårt, seier Andersen.

Byggjer anlegg på land

Kværner har fått oppdraget med å byggje eit anlegg på land for vedlikehald av røyrleidningen. Anlegget ligg ved den russiske kysten, sørvest for St. Petersburg.

– Mykje av sjølve konstruksjonsarbeidet er ferdig ganske snart, det står no att avsluttande arbeid, seier Andersen.

Sanksjonane har ramma fleire europeiske selskap som deltar i prosjektet, mellom dei sveitsisk-nederlandske Allseas, som er leigd inn av russiske Gazprom for å bygge offshore-delen av røyrleidningen.

Allseas opplyste laurdag at dei innstiller arbeidet med Nord Stream 2 for ikkje å bli ramma av dei amerikanske sanksjonane.

Like etter melde gruppa som har ansvar for prosjektet, at dei aktar å ferdigstille arbeidet så fort som mogleg.

– Utidig amerikansk innblanding

Både Tyskland, EU og Russland fordømmer USAs sanksjonar. Tyskland skuldar USA for å blande seg inn i interne forhold.

– Sanksjonane vil ramme tyske og europeiske selskap og utgjer ei innblanding i dei interne sakene våre, seier ei talskvinne for statsminister Angela Merkel.

Nord Stream 2 er planlagt ferdigstilt i byrjinga av 2020 og vil føre til at Russland kan doble gasseksporten direkte til Tyskland.

Prosjektet har ei kostnadsramme på rundt 10 milliardar euro. Halvparten er finansiert av den russiske gassgiganten Gazprom, medan fem europeiske selskap står for resten.

Også TurkStream

Sanksjonane er òg retta mot eit anna russisk gassprosjekt, TurkStream, som skal føre gass frå Russland til Tyrkia.

Russland meiner USA prøver å hindre økonomisk utvikling i andre land. USAs mål med sanksjonane er ifølgje analytikarar truleg å demme opp for russisk innverknad i Europa og hindre at europeiske land blir mindre avhengige av energiimport frå USA.

EU-kommisjonen opplyser at han jobbar med å vurdere konsekvensane av dei amerikanske sanksjonane.

– Prinsipielt er EU imot innføring av sanksjonar mot EU-selskap som driv lovleg verksemd, seier ein talsmann for EU laurdag.

Medan det tyske handelskammeret meiner Tyskland og EU bør svare med liknande sanksjonar mot USA, har Merkel gjort det klart at dette ikkje er aktuelt.

– Eg ser ikkje noko alternativ til å føre samtalar, likevel veldig tøffe samtalar. Vi støttar ikkje denne praksisen, sa Merkel i nasjonalforsamlinga i Berlin onsdag.

