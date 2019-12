Minst 180 australske heimar brann opp i helga

utenriks

Måndag gjorde Australias statsminister Scott Morrison opp status og forsvarte den sterkt kritiserte politikken til den konservative regjeringa, som framleis inkluderer kolutvinning på høgt nivå og det mange meiner er eit altfor lågt klimaengasjement.

For tida brenn det rundt 200 stader i landet, rundt halvparten av brannane er i delstaten New South Wales, og 60 brannar er ikkje under kontroll. Det blir heller ikkje mogleg å få kontroll på situasjonen før det kjem regn, og det er ikkje meldt ein skikkeleg skur i overskodeleg framtid.

180 heimar borte i helga

Måndag vart det òg mogleg å få oversikt over øydeleggingane etter katastrofehelga. Ifølgje Reuters er rundt 180 heimar brent ned og éin person meldt omkommen i brannane dei siste to dagane. Mellom anna vart landsbyen Balmoral nærast utsletta.

Til saman har no meir enn 900 bustader i Australia gått med i flammane, nesten 800 av dei i New South Wales, seks personar har mista livet, og over 37 millionar mål i fem delstatar er svidde bort. Det er eit areal større enn Østfold, Oslo, Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder til saman.

Det er no venta nokre få dagar med litt kjøligare vêr med temperaturane på 20-talet, men brannsjef Shane Fitzsimmons i New South Wales ser ikkje lyst på situasjonen.

– Ha i mente at vi ikkje ventar noko nedbør som har noko å seia for desse brannane før tidlegast januar eller februar, seier han.

Nektar å gi etter

Morrison gjentok måndag fleire gonger at det er uaktuelt å endra linje i politikken, spesielt ikkje når det gjeld utvinning av kol og flytande naturgass, begge svært lukrative industriar der Australia er verdsleiande eksportør.

– Eg kjem ikkje til å avskrive arbeidsplassane til tusenvis av australiarar ved å gå vekk frå tradisjonelle industriar, sa han til TV-stasjonen Channel Seven.

(©NPK)