Venezia ramma av flaum igjen

Vasstanden i lagunen ved Venezia blir rekna som uvanleg høg når tidvatnet stig meir enn 1,4 meter, og det har vore rundt 20 tilfelle av dette i moderne tid. Det har likevel hendt stadig oftare i seinare år.

Seinast i november vart store delar av byen liggjande under vatn, etter at vasstanden steig 1,87 meter. Stormflo og kraftig nedbør førte til den verste flaumen på 53 år, og den nest største målt i området nokosinne.

Tysdag er det venta at tidvatnet vil nå 1,35 meter over normalen i kulturbyen.

Klimaendringar har fått mykje av skulda for situasjonen, og ordføraren i byen har tatt til orde for at noko må gjerast. Venezia er bygd på svak grunn og søkk langsamt, noko som gjer situasjonen endå vanskelegare.

I 2003 vart det sett i verk eit stort prosjekt for å gjere byen meir motstandsdyktig mot vassmassane, men prosjektet har vorte ramma av både budsjettsprekkar, korrupsjonsskandalar og forseinkingar.

