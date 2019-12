Nye protestar venta i India – nettilgangen blir kutta, og sikkerheita blir skjerpt

utenriks

Også paramilitære styrkar er utplasserte som ein del av dei skjerpte tryggingstiltaka i område med muslimsk fleirtal i den folkerike delstaten nord i landet. Førre veke braut det ut valdelege protestar etter fredagsbønna.

– Vi har full kontroll over lov og orden og held fram med å utplassere personell, seier politisjefen i Uttar Pradesh, OP Singh.

Dødsfall

Hittil har minst 25 menneske mista livet i protestar mot den omstridde lova. Ei ny lovendring opnar for å gi statsborgarskap til personar frå forfølgde religiøse minoritetar i nabolanda, men ikkje muslimar.

19 av dødsfalla har skjedd i nettopp Uttar Pradesh. Delstaten aust for hovudstaden New Delhi er Indias mest folkerike med over 200 millionar innbyggjarar, og nærare 20 prosent er muslimar.

Politiet i hovudstaden sende fredag politifolk og ein vasskanon til ein bygning som tilhøyrer delstatsregjeringa i Uttar Pradesh. Det er planlagt ein demonstrasjon utanfor bygningen fredag ettermiddag. Delstatsregjeringa blir leidd av det hindunasjonalistiske partiet BJP, som også er partiet til statsminister Narendra Modi, som også står bak lovendringa.

– Fleire politikompani er plasserte ut i sårbare område i Delhi, og vi overvaker sosiale medium for å følgje med på rykte, seier polititalsmann MS Randhawa i den indiske hovudstaden.

Utlendingar utvist

To utlendingar er bedne om å forlate India etter å ha deltatt i protestar mot statsborgarskapslova. Immigrasjonstenestemenn dukka opp på hotellrommet til ei norsk kvinne som hadde delt bilde på Facebook frå ein demonstrasjon ho deltok i.

– Eg fekk beskjed om å forlate landet med ein gong, elles ville dei setje i gang ein juridisk prosess. Eg bad om ei forklaring og om å få noko skriftleg: Dei sa eg ikkje ville få noko skriftleg, skriv kvinna på Facebook.

– Ho braut visumreglane og har vorte bedd om å reise, vi kan ikkje gi nokon nærare detaljar, seier ein tenestemann i byen Kochi sør i landet.

Tidlegare i veka vart ein tysk student på utveksling i storbyen Chennai bedd om å forlate landet etter å ha brote visumreglane ved å ha deltatt i ein protest.

