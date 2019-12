100.000 menneske må evakuere forstader i Melbourne

utenriks

Brannen i Bundoora, 16 kilometer nord for Melbourne sentrum, som har trua to større universitet og fleire bustadområde, er inntil vidare bremsa, men er ikkje under kontroll.

Styresmaktene ber likevel folk komme seg bort frå forstadene etter at brannen har svidd av 40 hektar buskas utanfor tettstaden.

Samtidig blir det meldt at ytterlegare ein frivillig brannmann har mista livet i New South Wales. Mannen døydde då brannbilen han sat i, velta, kanskje på grunn av sterk vind. To andre brannmenn fekk brannskadar i ulykka.

Tvinga til å rømme

Turistar og brannvesenet vart tvinga til å rømme unna flammane då ei hetebølgje bles nytt liv i kraftige brannar aust i delstaten Victoria.

Styresmaktene opplyste måndag at svært mange av dei 30.000 turistane i det søraustlege området Gippsland hadde fått beskjed om å evakuere frå brannar i området.

Det er sommarferie i Australia, og svært mange har reist til dei sørlege områda i landet.

Langs eit område på opptil 1.000 kilometer herjar over eit tital kraftige brannar, fleire av dei så kraftige at brannfolka som prøver å halde flammane nede, måndag vart tvinga til å trekke seg tilbake.

Situasjonen vart forverra før helga med kraftig vind og stigande temperatur over heile landet. Vest i Australia vart det registrert 47 grader, men over heile landet, inkludert på Tasmania, har gradestokken stige til over 40 grader.

Lyn førte til nye brannar

I alt har styresmaktene utskrive åtte nødvarsel for områda ved East Gippsland. Søndag frykta styresmaktene at reisande kunne bli fanga på motorvegane dersom dei måtte stengjast på grunn av brann. I løpet av natta starta 16 nye brannar på grunn av lynnedslag i området.

Sjefen for nødetatane i Victoria, Andrew Crisp, sa måndag at det i mange tilfelle var for seint å reise frå dei utsette områda, og at han ikkje kunne love hjelp til alle tilreisande som framleis var der.

– Steng alle dører

Lenger vest i delstaten, ved millionbyen Melbourne, truar flammane for første gong tettbygde område i bydelane Bundoora, Greensborough og Mill Park nord i byen.

Der vart bebuarar måndag bedt om å stenge alle dører, skru av ventilasjonsanlegg og søke tilflukt i rom med to utgangar. Dersom dei skulle bli tvinga til å flykte frå flammane, er dei bedne om å søke mot områda der brannane allereie hadde passert, skriv rikskringkastaren ABC News.

Fyrverkeri i Sydney

Hovudstaden Canberra og fleire andre byar i Australia har kunngjort at dei vil avlyse den årlege tradisjonen med nyttårsfyrverkeri. Sterk varme og kraftig vind er varsla for nyttårskvelden, og brannane herjar svært nær mange store og mellomstore byar.

Sydney fekk måndag grønt lys av brannvesenet til å skyte opp det verdskjente fyrverkeriet over hamna trass i dei mange brannane som herjar i landet.

Ein talsmann for byrådet i Sydney seier til avisa Sydney Morning Herald at byrådet er fast bestemt på at fyrverkeriet skal gjennomførast som planlagt.

– Sydney er ein av dei første byane i verda til å ønske det nye året velkommen, sa statsministeren i delstaten Gladys Berjiklian.

Nyttårsfyrverkeriet frå Sydneys landemerke Harbour Bridge blir årleg sett av meir enn éin million menneske på staden og er svært utbytterik for handelsstanden i byen.

(©NPK)