utenriks

Roman Vilfand, som er direktør for vêrtenesta Gidromedtsentr, sa måndag at året som er gått, er det varmaste som er observert på dei 130 åra som det finst statistikk for i landet.

Klimaendringar har ført til at temperaturen har stige til rekordhøgder over heile verda dei siste åra.

(©NPK)