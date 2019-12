Ein død etter skyteepisode ved pizzeria i Göteborg

utenriks

Ingen var måndag morgon arrestert etter skyteepisoden, melder svenske Aftonbladet måndag morgon.

Mennene i 20-årsalderen vart skotne i bydelen Biskopsgården i Göteborg like før klokka 18 søndag ettermiddag. Tilstanden var lenge uklar for dei begge. Ved 22-tida stadfesta svensk politi at den eine av mennene var død av skadane, medan tilstanden var alvorleg, men stabil for den andre.

Begge offera var kjente for politiet frå eit kriminelt miljø. Som ledd i etterforskinga starta politiet med å kartlegge kva dei to har gjort dei siste vekene, og om det kan kaste noko lys over kvifor dei vart skotne.

– Vi har mange hypotesar og jobbar breitt. Vi vil snu alle steinar i saka, seier talsmannen til politiet Christer Fuxborg til nyheitsbyrået TT.

Ikkje noko våpen er funne etter hendinga.

