Kim Jong-un åtvarar om vanskeleg økonomi

Beskjeden frå den uutfordra leiaren av det totalitære regimet kom under andre dagen på partimøtet. Utsegnene hans om at det må avgjerande endringar til i Nord-Koreas økonomi er gitt att i statlege medium. Kim Jong-un la fram «oppgåver for raskt å korrigere den alvorlege situasjonen for dei største industrielle sektorane i nasjonaløkonomien», skriv det nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA.

Det er kjent at Nord-Korea er hardt ramma av dei økonomiske sanksjonane landet er pålagt på grunn av atomvåpenprogrammet sitt. Nord-Korea offentleggjer ingen økonomiske opplysningar, men Sør-Koreas sentralbank skreiv i juli at økonomien i nabolandet hadde gått tilbake med 4,1 prosent i 2018.

Dette er den største økonomiske tilbakegangen Nord-Korea har hatt sidan den store svoltkatastrofen ramma landet på 1990-talet.

Møtet i partileiinga i Pyongyang har vorte forlengt med fleire dagar, også det noko som er svært uvanleg, og som blir tolka som uttrykk for at landet er i store vanskar.

Kina og Russland har foreslått at dei strenge FN-sanksjonane mot landet skal lettast, og leiinga i Pyongyang har gitt USA ein frist til nyttår med å komme med endringar i sanksjonane.

Onsdag vil Kim Jong-un halde den årlege nyttårstalen sin. Då er det venta at han vil offentleggjere ein «ny veg» framover. Kva dette går ut på var så langt ikkje kommentert måndag.

