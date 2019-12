Kinesisk forskar dømd til fengsel for å ha genredigert baby

utenriks

He sjokkerte forskarar over heile verda då han fortalde om det kontroversielle prosjektet sitt under ein medisinsk konferanse i Hongkong.

Forskaren sa at han hadde klart å endre arvestoffet til to tvillingjenter med ein hivpositiv far. Målet skal ha vore å hindre at dei vart smitta av viruset.

Ifølgje andre forskarar som har sett forskingsmaterialet til He, kan inngrepet på tvillingane ha medført utilsikta mutasjonar.

He Jiankui er òg dømd til å betale ei bot på 3 millionar yuan eller rundt 4,3 millionar kroner. Også to andre forskarar som var involverte i prosjektet, er dømde til kortare fengselsstraffer og bøter.

