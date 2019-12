Minst fire drepne i amerikanske luftangrep i Somalia

utenriks

Regjeringa i Somalia har gitt den ytterleggåande islamistgruppa al-Shabaab skulda for bilbombeangrepet på laurdag, som var det dødelegaste i landet på to år.

– Dei presise luftangrepa var retta mot al-Shabaab-krigarar som var ansvarlege for terrorangrep mot uskuldige somaliske borgarar og som koordinerte med al-Qaida, heiter det frå USAs Afrika-kommando (AFRICOM).

AFRICOMs førebelse konklusjon er at to luftangrep drap to opprørarar og øydela to køyretøy i Qunyo Barrow, medan eit tredje angrep drap to opprørarar i Caliyoow Barrow.

Mange såra

Opprørsgruppa al-Shabaab, som sidan 2017 har vore mål for ei aukande mengde amerikanske luftangrep, har opp gjennom åra stått bak ei rekke bombeangrep i Somalia.

Men inga gruppe har førebels tatt på seg ansvaret for bilbomba som laurdag drap minst 79 menneske og såra over 100 andre utanfor eit skattekontor i hovudstaden Mogadishu.

16 av dei drepne var universitetsstudentar som sat på ein buss då bomba gjekk av. Tyrkia sende eit militærfly med legar til Mogadishu, og flyet evakuerte søndag 16 hardt skadde offer til sjukehus i Tyrkia.

Kontrollerer landområde

Al-Shabaab har ført eit væpna opprør mot Somalias regjering i over ti år og kontrollerer delar av dei sørlege og sentrale regionane i landet. Sjølv om gruppa har tapt territorium og vart fordrive frå Mogadishu for fleire år sidan, har opprørarane halde fram å utføre blodige angrep mot militære og sivile mål, restaurantar og hotell i byen.

Sidan 2015 har det vore 13 angrep i Somalia med over 20 drepne. Elleve av angrepa har funne stad i hovudstaden, og alle vart utførte med bilbomber, ifølgje nyheitsbyrået AFPs oversikt.

I oktober 2017 vart over 500 menneske drepne og 300 såra av ei lastebilbombe i Mogadishu. Al-Shabaab fekk skulda, men tok aldri på seg ansvaret for angrepet som utløyste massiv fordømming i den somaliske befolkninga. Nokre analytikarar meiner at opprørarane ikkje torde å seie at dei stod bak då det vart klart at strategien deira med å avsløre svakheita til regjeringa, slo kraftig tilbake på dei sjølve.

Sivile offer

Dei amerikanske luftangrepa søndag var ifølgje AFRICOM koordinerte med den somaliske regjeringa. USAs president Donald Trump erklærte i april 2017 det sørlege Somalia for «eit område med aktive fiendtlege handlingar». Sidan har det vore ein kraftig auke i talet på amerikanske fly- og droneangrep i det afrikanske landet.

USA opplyste i vår å ha utført 110 luftangrep i Somalia over ein periode på to år. Etter å ha granska berre fem av angrepa slo Amnesty International i ein rapport i vår fast at minst 14 sivile var drepne. Det avviste USA, som hevdar å ha drepe til saman 800 personar og at alle var «terroristar».

Global trussel

Al-Shabaab erklærte truskap til terrornettverket al-Qaida i 2010. Det blir anslått at gruppa består av mellom 5.000 og 9.000 væpna menn.

– Al-Shabaab utgjer ein global trussel med mål om å utføre valdsaksjonar regionalt og også på amerikansk grunn, seier AFRICOMs generalmajor William Gayler, som søndag legg til at ingen sivile ser ut til å ha vorte drepne i dei siste luftangrepa.

(©NPK)