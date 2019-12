Nord-Koreas Kim varslar offensive tiltak

utenriks

I eit møte med leiinga i regjeringspartiet i landet bad Kim nasjonens militære og diplomatar førebu seg på «offensive tiltak for å forsvare sikkerheits og suverenitet».

Det er ikkje klart kva den «nye vegen framover» som Kim varslar, vil innebere om ikkje USA kjem med nye tilbod innan nyttår, men det blir venta å bli klarare når Kim held nyttårstalen sin ved avslutninga av partimøtet onsdag.

Omverda har vore bekymra for om Nord-Korea formelt ville avslutte dialogen med USA og ta opp att prøvesprengingar og rakettestar etter kvart som det vart klart at USA ikkje ville lette på sanksjonane.

Samtalar lamma

Samtalane med USA har i det store og heile stansa opp sidan det mislykka toppmøtet mellom Kim og USAs president Donald Trump i Hanoi i februar i fjor. Nord-Korea krev at USA lettar på sanksjonane, medan USA krev at Nord-Korea startar fjerninga av atomvåpena før sanksjonar blir oppheva.

Kim gjorde det på andre dagen på partimøtet òg klart at landet står framfor svært vanskelege økonomiske tider og at avgjerande endringar må til.

Utsegnene hans om at det må avgjerande endringar til i Nord-Koreas økonomi er attgitt i statlege medium. Kim la fram «oppgåver for raskt å korrigere den alvorlege situasjonen for dei største industrielle sektorane i nasjonaløkonomien», skriv det nordkoreanske nyheitsbyrået KCNA.

Hardt ramma

Nord-Korea er hardt ramma av dei økonomiske sanksjonane landet er pålagt på grunn av atomvåpenprogrammet sitt. Nord-Korea offentleggjer ingen økonomiske opplysningar om landet, men Sør-Koreas sentralbank skreiv i juli at økonomien i nabolandet hadde gått tilbake med 4,1 prosent i 2018.

Dette er den største økonomiske tilbakegangen Nord-Korea har hatt sidan den store svoltkatastrofen ramma landet på 1990-talet.

Møtet i partileiinga i Pyongyang har vorte forlengt med fleire dagar, også det noko som er svært uvanleg, og som blir tolka som uttrykk for at landet er i store vanskar.

Kina og Russland har foreslått at dei strenge FN-sanksjonane mot landet blir letta, og leiinga i Pyongyang har gitt USA ein frist til nyttår med å komme med endringar i sanksjonane.

