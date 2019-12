Ny korrupsjonsdom mot kroatisk eksstatsminister

utenriks

Leiar Zsolt Hernadi for det ungarske energiselskapet MOL vart dømd til to års fengsel, ifølgje den kroatiske kringkastaren HRT.

Sanader fekk 10 millionar euro, om lag 98,5 millionar kroner, for å la Hernadis selskap få innverknad over det statlege kroatiske energiselskapet INA. Dette skjedde like før Sanader gjekk av som statsminister i 2009, slår ein domstol i Zagreb fast.

Både Sanader og Hernadi nektar straffskuld og har avvist skuldingane.

Sanader vart opphavleg dømt til åtte og eit halvt års fengsel i saka. Kroatias høgaste domstol oppheva likevel denne dommen og bad om ei ny rettsbehandling som følgje av prosedyrefeil.

Den tidlegare statsministeren har vorte dømt fleire gonger sidan han gjekk av og sonar allereie ein dom på seks år for ei anna korrupsjonssak. Denne dommen kom i april i år. I 2018 vart han dømd til to og eit halvt års fengsel for å vere krigsprofitør.

