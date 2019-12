Spansk statsadvokat: Katalansk leier må lauslatast for å ta plass i EU-parlamentet

utenriks

Junqueras vart i oktober dømt til 13 års fengsel for rolla han spelte i Katalonias forsøk på å lausrive seg frå Spania i 2017. Førre veke slo likevel ein EU-domstol fast at han har rett til rettsleg immunitet, sidan han vart vald inn i EU-parlamentet i mai.

Tilrådinga kjem samtidig som Spanias sosialistparti PSOE sit i vanskelege regjeringsforhandlingar med det katalanske separatistpartiet ERC. PSOE treng ERCs støtte for å sikre regjeringa parlamentarisk fleirtal. Dermed blir tolka utspelet til statsadvokaten som eit kompromiss som er meint å blidgjere ERC.

Statsadvokaten meiner at spansk Høgsterett må gi Junqueras medhald i ankesaka han reiste etter at han vart nekta delta i ei eidsavlegging i Spania og dessutan å reise vidare til Brussel for å ta plass i EU-parlamentet.

Men tilrådinga går òg ut på at Høgsterett så fort som mogleg bør be EU-parlamentet fjerne Junqueras' immunitet.

