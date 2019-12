Turistar og brannmenn rømmer frå flammane sør i Australia

utenriks

Styresmaktene opplyste måndag at svært mange av dei 30.000 turistane i det søraustlege området Gippsland hadde fått beskjed om å evakuere frå brannar i området.

Det er sommarferie i Australia, og svært mange har reist til dei sørlege områda i landet.

Langs eit område på opptil 1.000 kilometer herjar over eit tital kraftige brannar, fleire av dei så kraftige at brannfolka som prøver å halde flammane nede, måndag vart tvinga til å trekke seg tilbake.

Lyn førte til nye brannar

I alt har styresmaktene utskrive åtte nødvarsel for områda ved East Gippsland. Søndag frykta styresmaktene at reisande kunne bli fanga på motorvegane dersom dei måtte bli stengde på grunn av brann. I løpet av natta starta 16 nye brannar på grunn av lynnedslag i området.

Sjefen for nødetatane i Victoria, Andrew Crisp, sa måndag at det i mange tilfelle var for seint å reise frå dei utsette områda og at han ikkje kunne love hjelp til alle tilreisande som framleis var der.

– Lukk alle dører

Lenger vest i delstaten, ved millionbyen Melbourne truar flammane tettbygde område i bydelane Bundoora, Greensborough og Mill Park nord i byen.

Der vart bebuarar måndag bedt om å stengje alle dører, skru av ventilasjonsanlegg og søke tilflukt i rom med to utgangar. Dersom dei skulle bli tvinga til å flykte frå flammane, er dei bedne om å søke mot områda der brannane allereie hadde passert, skriv rikskringkastaren ABC News.

