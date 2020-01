Brannherja Australia blir ramma av ny hetebølgje

utenriks

Langs ei strekning på rundt 40 mil sørover langs kysten av New South Wales og Victoria oppretta styresmaktene torsdag sonar som dei oppmoda flest mogleg til å forlate.

Med ein frist på 48 timar vart folk midt i ferietida bedne om å forlate populære feriedestinasjonar i dei to delstatane og reise heim.

– Vi tar ikkje lett på slike avgjerder, men vi vil òg vere sikre på at vi gjer alt vi kan for å vere førebudde på det som kan bli ein horribel laurdag, sa delstatsminister Gladys Berejiklian då ho erklærte unntakstilstand i New South Wales.

Seinare same dag vart det òg innført unntakstilstand i store delar av delstaten Victoria.

Umogleg å stanse

– Vi har så mange brannar i dette området no at vi har ikkje kapasitet til å stanse dei. Vi kan berre sikre at folk ikkje står i vegen, seier brannsjef Rob Rogers i New South Wales Rural Fire Service til kringkastaren ABC.

Styresmaktene fryktar laurdagen kan bli verre enn den dramatiske situasjonen som prega fleire stader sør i Australia i nyttårshelga, då kraftige vind, brannutløyste torevêr med lynnedslag og gneisteregn spreidde dødelege brannar med rekordfart gjennom dei lange samanhengande skogane.

Minst 18 personar er omkomne i brannane hittil i sesongen, og torsdag opplyste delstatsstyresmaktene i Victoria at ytterlegare 17 personar er sakna. Berre denne veka er nesten 400 bustader i New South Wales lagt i oske av dei intense brannane som lèt etter seg haugar med murstein og forvridde metallplater der husa stod.

– Største evakuering nokosinne

Evakueringsordren utløyste lange køar på hovudvegane vekk frå kysten torsdag med trafikk som så vidt rørte seg nordover mot storbyen Sydney.

– Den største evakueringa i området nokosinne, kalla transportminister Andrew Constance kolonnane då tusenvis av bilar forlét dei såkalla «leave zones».

Marineskipet HMAS Choules har komme til kystbyen Mallacoota med nødvendige forsyningar som vatn, mat og drivstoff. Skipet skal òg evakuere folk som flykta frå flammane nyttårsaftan.

Over 4.000 turistar og fastbuande måtte nyttårsaftan halde seg på stranda i den tidlegare så idylliske kystbyen heilt søraust i Australia. Skogen som omkransar byen på alle andre kantar enn sjøsida, stod i brann og tvinga fastbuande og tilreisande til å søke tilflukt ved vatnet og ute i båtar.

Den intense varmen frå skogbrannane tende på ei rekke hus som vart lagt i oske, medan befolkninga stod som makteslause tilskodarar.

Tørke og ekstrem varme

Rekordvarme og ei tørke som har vart i fleire år, er viktige årsaker til brannkrisa. Til helga er det venta ei ny hetebølgje som kan forverre situasjonen ytterlegare.

Australia er inne i ein periode med skog- og grasbrannar som styresmaktene beskriv som den verste i historia. Områda som er svidde av, er til saman nesten like store som Kroatia.

Leiinga for brannmannskapa i New South Wales seier brannsesongen openbert er den verste dei nokon gong har registrert.

Den globale oppvarminga har bidratt til gradvis høgare temperaturar og meir intense periodar med skogbrannar i Australia, ifølgje forskarar. I 2019 var den årlege gjennomsnittstemperaturen i landet den høgaste som nokon gong er registrert.

Samtidig var den gjennomsnittlege nedbøren den lågaste sida målingane byrja. Rekordane vart stadfesta torsdag av det australske meteorologiske instituttet BOM.

Røyk frå dei australske brannane har i periodar dekt folkerike område og spreidd seg til stader langt unna. Sjølv på New Zealand, 2.000 kilometer unna, er røyken frå brannane synleg.

(©NPK)