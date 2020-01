EU-støtte bidrar til omfattande overgrep i Libya

utenriks

Ein stor del av EU-støtta er kanalisert via FN-organisasjonar, men mykje har forsvunne i lommene på militsfolk, menneskesmuglarar og korrupte medlemmer av Libyas kystvakt.

Militsen torturerer og utnyttar flyktningar og migrantar som blir haldne innesperra under umenneskelege forhold, ofte i interneringsleirar som får millionar i EU-støtte, viser ei gransking nyheitsbyrået AP har gjennomført.

Mange menneske forsvinn etter å ha vorte selde til menneskehandlarar eller andre leirar, drivne av militsgrupper.

Tett samarbeid

Militsgruppene og menneskehandlarane samarbeider tett med den libyske kystvakta, som er trena og utstyrt av EU for å hindre menneske i å ta seg over Middelhavet til Europa.

Nokre gonger gjer den libyske kystvakta stikk motsett av det EU betaler dei for å gjere og tar imot bestikkingar for å la båtar med flyktningar og migrantar segle vidare, ifølgje Tarik Lamloum.

Lamloum, som leiar den libyske menneskerettsorganisasjonen Beladi, fortel at menneskesmuglarar betalar nærare 90.000 kroner per båt, og fem-seks båtar om gongen får på den måten segle vidare når vêrforholda er gunstige.

I eigne lommer

Dei libyske militsgruppene nyt òg direkte godt av EU-støtta, ved å stikke pengar som var øyremerkte til mat og anna støtte til flyktningar og migrantar, i eigne lommer.

I mange tilfelle blir bistanden slusa vidare til nabolandet Tunisia, der pengane blir kvitvaska før dei finn vegen tilbake til militsar.

EU har mellom anna forhandla om ein matvarekontrakt verd millionar av euro med selskapet Ard Al-Watan, som blir kontrollert av den berykta militsleiaren Mohammed al-Khoja. Dette skjedde sjølv om FN hadde slått alarm og vist til at det var svolt og føregjekk omfattande mishandling og utnytting av dei som sit innesperra i ein interneringsleir han kontrollerer.

Fråskriv seg ansvar

EU fråskriv seg alt ansvar for måten Libya behandlar dei som blir stoppa på veg over Middelhavet, men krev til liks med FN at interneringsleirane dei blir haldne i, blir stengde.

– Libyske styresmakter må skaffe dei innesperra flyktningane og migrantane tilstrekkeleg med mat av god kvalitet og sørgje for at forholda i fangesentera held internasjonal standard, heiter det i ei kunngjering frå Brussel.

Interne EU-dokument tilbake til 2017 som AP har fått tilgang til, viser likevel at Brussel har visst kor risikabelt det var å innleie eit tett samarbeid med Libya for å stoppe straumen av båtar over Middelhavet.

Eitt av dokumenta kallar mellom anna risikoen «medium til høg» for at EU-støtta ville føre til fleire brot på menneskerettane.

Er forplikta

FNs høgkommissær for flyktningar seier på si side at dei er forplikta til å samarbeide med dei som driv interneringsleirane, uansett kven det måtte vere.

– UNHCR vel ikkje sjølv samarbeidspartnarane sine, seier talsmannen Charlie Yaxley. Han erkjenner at nokre av leirane blir drivne av libyske militsgrupper.

– Sjølv om desse tenestemennene er tilsette av innanriksdepartementet, har enkelte av dei truleg òg band til lokale militsar, seier Yaxley.

UNHCR opplyser no at dei vil endre politikk og slutte å inngå kontraktar om matvarehjelp og bistand med mellomledd, som kan stikke bistanden i eigne lommer.

(©NPK)