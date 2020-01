Israel, Hellas og Kypros samde om gassrøyrleidning i Middelhavet

utenriks

Avtalen vart underteikna av Hellas' statsminister Kyriakos Mitsotakis, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og den kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades under ein seremoni i Aten torsdag.

Formålet med prosjektet EastMed, som har potensielt store geopolitiske ringverknader, er å sende naturgass frå dei tre landa til resten av Europa via Italia.

Israel ønsker å sende gass til Europa gjennom ein rundt 2.000 kilometer lang røyrleidning, som etter planen skal vere i drift frå 2025. Kostnadene for røyrleidningen, som vil gå frå Israel til Kypros, Kreta, over det greske fastlandet og ende opp i Italia, kan bli på over 58 milliardar kroner.

Neste skritt no blir å legge prosjektet ut på anbod.

Tyrkia har fleire gonger motsett seg EastMed-røyrleidningen og seier dei ikkje under noko omstende vil tillate slike prosjekt i det austlege Middelhavet utan tyrkisk medverknad eller samtykke.

Styresmaktene i Ankara hevdar òg at samarbeidet mellom Hellas, Israel og Kypros er eit forsøk på å omringe Tyrkia.

Både USA og EU støttar EastMed-prosjektet. USA har fleire gonger oppmoda Europa til å bli mindre avhengig av naturgass frå Russland.

(©NPK)